Донецк, , 12:13 — REGNUM Республики Донбасса, безусловно, следует включать в состав России, но следует также помнить о том, что это не решит всех проблем этих и других освобождённых от нацизма территорий, отметил 20 сентября в своем телеграм-канале военкор Владлен Татарский (Максим Фомин).

Флаг России

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«После включения республик в состав РФ у нас каким-то особым образом на позициях станет в три раза больше людей? ПВО начнёт сбивать «Химарсы»? Мы вдруг где-то чудесным образом прорвем, наконец, оборону и погоним врага?» — отметил Татарский.

Как сообщалось ранее, власти Донецкой и Луганской республик, а также освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей заявили о необходимости проведения референдумов о вхождении в состав России. Предполагается, что референдумы пройдут осенью 2022 года.