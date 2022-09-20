Москва, 20 сентября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении генерального прокурора Луганской Народной Республики Сергея Горенко орденом Мужество посмертно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

В документе сказано, что Сергей Горенко награждается орденом Мужества за самоотверженность, мужество и отвагу.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко погиб в результате взрыва в здании прокуратуры.