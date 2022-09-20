Москва, 20 сентября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Если с турецкой стороны начнутся активные посягательства на Армению, то реакция Ирана не заставит себя долго ждать, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Право знать» на телеканале ТВЦ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Я лично беседовал людьми, которых назвать не буду, но более чем авторитетными, которые мне сказали и просили передать всем, что как только что-нибудь с этой стороны начнет происходить в Армении, войска сопредельной большой южной страны, другой, тут же войдут на территорию немедленно. Может быть, это страна, которая называется Иран», — заявил Кургинян.

По его словам, безусловно, может быть и так, что у этой страны риторика выше действия, но говорившие это люди, делали это твердо, а сами они обладают высоким авторитетом. При этом, они не просили скрыть эту позицию, а просили ее донести. Есть фактор, который камуфлируется некоторой относительной солидарностью Турции и Ирана. Но эта солидарность всегда относительна, а в действительности там очень сложный узел и расклад сил, внутри которого невозможен никакой быстрый процесс.

«И до тех пор, пока мы не окажемся в ситуации крайней, о которой мечтает очень способный человек, на которого я давно обратил внимание, которого зовут Ричард Мур, руководитель английской разведки, и который — внук ирландского террориста, если мне не изменяет память, человек сложный и хороший тюрколог, вот до тех пор, пока мы можем не ввязываться в этом, мы должны не ввязываться. Нам сейчас это не нужно», — добавил эксперт.

Он также выразил надежду, что те, кто занимаются практической политикой в нашей стране, имеют достаточно силы воли и ума, чтобы все отрегулировать сегодня исходя из высшего приоритета на территории бывшей УССР.