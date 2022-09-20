Херсон, Бывш. УССР, , 12:12 — REGNUM В кратчайшие сроки будет проведён референдум о вхождении Херсонской области в состав Российской Федерации. Об этом 20 сентября заявил журналистам председатель Общественного совета региона Владимир Овчаренко.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я думаю, что он [референдум] будет в кратчайшие сроки проведён», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник заявил, что ЛНР обратится к иностранным государствам направить в республику наблюдателей.