Москва, , 12:12 — REGNUM Референдумы в Луганской и Донецкой Народных Республиках позволят восстановить историческую справедливость, сообщил 20 сентября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Government.ru

«Референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобождённых территорий, но и для восстановления исторической справедливости», — написал Медведев в телеграм-канале.

Он добавил, что они полностью меняют вектор развития России на десятилетия, «и не только нашей страны, поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретёт необратимый характер».

«Посягательство на территорию России — преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты. Но не менее важно, что после внесения изменений в Конституцию нашего государства ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять», — подчеркнул Медведев.

Именно поэтому референдумов в ДНР и ЛНР так боятся в Киеве и на Западе, именно поэтому их и необходимо проводить, заключил заместитель председателя Совета безопасности России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обсудил с коллегой из ЛНР Леонидом Пасечником обращения общественных палат двух республик по поводу голосования о вхождении в состав Российской Федерации. Предложено синхронизировать действия ЛНР и ДНР по вопросу голосования.

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