Москва, 20 сентября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Российские следователи расследуют преступные действия киевских боевиков, в результате которых при обстреле колледжа в городе Перевальске Луганской Народной Республики погибли и пострадали подростки. Об этом сообщили в Следственном комитете России 20 сентября.

Vnovgorod.sledcom.ru Следователь СКР

Отмечается, что следователи СКР зафиксировали последствия обстрела учебного учреждения со стороны ВСУ из реактивных систем залпового огня, а также возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов»).

«Следствием установлено, что в учебное заведение […] попало не менее четырёх ракет. В результате произошедшего ранения, не совместимые с жизнью, получила ученица 2004 года рождения», — говорится в сообщении следственного ведомства.

Также ещё четыре учащихся и один преподаватель получили осколочные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Зданию колледжа причинены значительные разрушения.

В СКР добавили, что в настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены очевидцы произошедшего, «принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления».

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Как сообщало ИА REGNUM, здание колледжа в городе Перевальске ЛНР подверглось обстрелам киевских нацистов из американских реактивных систем залпового огня HIMARS утром 14 сентября. В результате оно было полностью разрушено и не подлежит восстановлению.

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