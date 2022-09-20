Москва, , 12:10 — REGNUM Россия выступает за развитие сотрудничества на основе добрососедства в Каспийском регионе и заинтересована в поддержании мира и стабильности. Об этом 20 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье по тематике сотрудничества в Каспийском регионе, опубликованной на сайте журнала «Международная жизнь».

Каспийское море Funtema.ru

«Жизненно важными интересами для России являются поддержание мира, стабильности и безопасности в Каспийском регионе», — говорится в статье.

Лавров отметил, что Россия выступает за устойчивое развитие региона на основе добрососедства, доверия и сотрудничества прибрежных государств.

Кроме того, Россия заинтересована в реализации экономического и транзитного потенциала Каспия к взаимной выгоде прикаспийских стран.

«В этих целях Россия выступает за всемерное развитие многогранного системного сотрудничества в рамках «пятёрки», постепенную институционализацию этого процесса», — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что все вопросы должны решаться на основе консенсуса исключительно в рамках «пятёрки», в которую входят Россия, Иран, Казахстан, Азербайджан и Туркмения.