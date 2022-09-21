Александр Погожев, 21 сентября 2022, 20:30 — REGNUM В Тошковку пехота союзных войск для освобождения заходила очень тяжело. Там было много окопов блиндажей, в которых сидели пулемётчики, миномётчики и снайперы. Уже была зелёная листва и скрывала бандеровцев, которые с беспилотников хорошо видели равнину. Среди них были в основном резервисты из селян, потому что горожане откупались. Новобранцев снаряжали и готовили в течение 3 дней. Потом привозили в Тошковку. Об этом рассказывают местные жители, которым это рассказали сами же теробороновцы.

На въезде в Тошковку
На въезде в Тошковку
Александр Погожев © ИА REGNUM

За ними стояла хорошо подготовленная группировка из заградотрядов территориальной обороны. В каждом укреплённом здании сидело в среднем 50 бандитов. Союзным силами ДНР, ЛНР и ВС РФ пришлось работать по ним артиллерией и авиацией. Дома приходилось разбирать прицельными ударами. Уже на въезде в Тошковку заметно, чтобы выбить противника, здесь прошли тяжёлые бои. Вдоль лесополосы, сбоку дороги лежали расплющенные тяжёлой техникой сгоревшие автомобили. Впереди виднелись разрушенные обстрелами почерневшие пятиэтажки. Мы остановились у первого переулка в частном секторе. Мне надо было сделать пару фотографий. Навстречу мне вышел мужчина в синей куртке, грязный, весь в саже и с надеждой попросил закурить.

Житель Тошковки
Житель Тошковки
Александр Погожев © ИА REGNUM
Житель Тошковки
Житель Тошковки
Александр Погожев © ИА REGNUM
Разрушения, полученные в результате обстрелов нацистами
Разрушения, полученные в результате обстрелов нацистами
Александр Погожев © ИА REGNUM
Разрушенные обстрелами почерневшие пятиэтажки
Разрушенные обстрелами почерневшие пятиэтажки
Александр Погожев © ИА REGNUM
Разрушенные обстрелами почерневшие пятиэтажки
Разрушенные обстрелами почерневшие пятиэтажки
Александр Погожев © ИА REGNUM
Это был многоквартирный двухэтажный дом
Это был многоквартирный двухэтажный дом
Александр Погожев © ИА REGNUM
Разрушенный обстрелами многоквартирный дом
Разрушенный обстрелами многоквартирный дом
Александр Погожев © ИА REGNUM
Разрушенный обстрелами многоквартирный дом
Разрушенный обстрелами многоквартирный дом
Александр Погожев © ИА REGNUM
Разрушенный обстрелами дом
Разрушенный обстрелами дом
Александр Погожев © ИА REGNUM
Разрушенный обстрелами дом
Разрушенный обстрелами дом
Разрушенный обстрелами дом
Александр Погожев © ИА REGNUM
Разрушенный обстрелами дом
Александр Погожев © ИА REGNUM
Разрушенные обстрелами дома
Разрушенные обстрелами дома
Александр Погожев © ИА REGNUM
Мотоцикл
Мотоцикл
Александр Погожев © ИА REGNUM
Здесь живут люди, которые всеми силами пытаются наладить жизнь, но они очень нуждаются в помощи
Здесь живут люди, которые всеми силами пытаются наладить жизнь, но они очень нуждаются в помощи
Александр Погожев © ИА REGNUM
Здесь живут люди, которые всеми силами пытаются наладить жизнь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Здесь живут люди, которые всеми силами пытаются наладить жизнь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Здесь живут люди, которые всеми силами пытаются наладить жизнь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Разрушенный обстрелами дом
Разрушенный обстрелами дом
Александр Погожев © ИА REGNUM

«Мы здесь уже даже все окурки собрали», — громко рассказывает он и принимает от меня донецкие сигареты. Он искренне протянул в знак благодарности свою чёрную от сажи и земли руку, я пожал её, и он засеменил обратно. Мы поехали к пятиэтажкам. Возле пятиэтажек было небезопасно, большая часть местности ещё не осмотрена и не разминирована. В воздухе витает запах трупного разложения, перед одной из пятиэтажек лежали останки вражеских бойцов. На одном из них даже был бронежилет, каска и ещё какая-то истлевшая амуниция. Во дворе, в земле, тут и там торчали снаряды.

Разрушенная обстрелами почерневшая пятиэтажка
Разрушенная обстрелами почерневшая пятиэтажка
Александр Погожев © ИА REGNUM
Разрушенная обстрелами почерневшая пятиэтажка
Разрушенная обстрелами почерневшая пятиэтажка
Разрушенная обстрелами почерневшая пятиэтажка
Александр Погожев © ИА REGNUM
Разрушенная обстрелами почерневшая пятиэтажка
Александр Погожев © ИА REGNUM
Разрушенная обстрелами почерневшая пятиэтажка
Разрушенная обстрелами почерневшая пятиэтажка
Александр Погожев © ИА REGNUM
Территория усыпана снарядами, минами, фугасами
Территория усыпана снарядами, минами, фугасами
Александр Погожев © ИА REGNUM
Снаряд 120 мм
Александр Погожев © ИА REGNUM
Территория усыпана снарядами, минами, фугасами
Александр Погожев © ИА REGNUM
Территория усыпана снарядами, минами, фугасами
Александр Погожев © ИА REGNUM
Разрушенные обстрелами пятиэтажки
Разрушенные обстрелами пятиэтажки
Александр Погожев © ИА REGNUM
Останки вражеских бойцов
Останки вражеских бойцов
Александр Погожев © ИА REGNUM

Оказалось, что в этой пятиэтажке живёт супружеская пара с рыжим котом. Мужчине 59 лет, обычный работяга с надорванным здоровьем.

«Я на Родине! Где бы мы ни были, а всё равно тянет на Родину. Конечно мы отсюда уезжали. А как же? Знал бы ты. Тут было 50 на 50. Были такие люди… и в дома прилетали снаряды, и в погреба прилетали снаряды. Мне спалили машину, разбита дача, и тут разбитый дом. И мне этого хватило. Взяли ребёнка и рванули отсюда, уехали. Мы хотели на эту сторону в ЛНР, ДНР, но мы побоялись. Мы поехали туда, куда шли колонны. А тут такие колонны шли! Будь здоров, под Днепропетровском в Николаевской области», — рассказывал Эдуард.

Эдуард
Эдуард
Александр Погожев © ИА REGNUM

2 месяца Эдуард с женой и ребёнком прожили в селе Николаевка.

«Мы оттуда (из села Николаевка) урвали, как только узнали, что есть путь через Запорожье. Мы собрались со своими побратимами, я говорю «давайте отсюда ноги? Родина есть Родина». Не надо нам истории их, а они этого не понимают. Я говорю так, а они совсем на 180 процентов обратно тебе скажут. Понимаешь? Всё, что ты скажешь, у них наоборот. За это (пророссийскую позицию) могли посадить, за это могли побить, к примеру. Мы взяли своё ничего и дали оттуда ходу», — рассказывает Эдуард.

«Мне сказали: Эдик, ничего не болтай. У них совсем другие мнения», — рассказывает житель Тошковки. Он рассказал, что в селе показывало восемь каналов, но все они вещают одно и то же. Никакой альтернативной реальности.

«Там такое посмотришь… Я хочу тебе сказать, что я под такое не рождён. Я лучше буду дома жить, в руинах, чем я буду жить там. Родина есть Родина», — говорит Эдуард.

Разрушенная обстрелами почерневшая пятиэтажка
Разрушенная обстрелами почерневшая пятиэтажка
Александр Погожев © ИА REGNUM
Территория усыпана снарядами, минами, фугасами
Территория усыпана снарядами, минами, фугасами
Александр Погожев © ИА REGNUM
Разрушенная обстрелами почерневшая пятиэтажка
Разрушенная обстрелами почерневшая пятиэтажка
Александр Погожев © ИА REGNUM
Неразорвавшийся снаряд на тропинке перед домом
Местные жители ограждают неразорвавшиеся снаряды автомобильными покрышками
Неразорвавшийся снаряд на тропинке перед домом
Александр Погожев © ИА REGNUM
Местные жители ограждают неразорвавшиеся снаряды автомобильными покрышками
Александр Погожев © ИА REGNUM
Территория усыпана снарядами, минами, фугасами
Территория усыпана снарядами, минами, фугасами
Александр Погожев © ИА REGNUM

На обеспечение Эдуард с женой не жалуется, говорит, что хочет побыстрее получить российский паспорт и номера на машину.

«С номерами большие загвоздки, потому что своим днепропетровским номером светить я не хочу. Машина у меня с документами, но, когда идёт война, а у меня сене-жёлтый флаг. Я его заклеил. Но, получается, это нарушение, что я что-то пытаюсь скрыть. Я поеду в Луганск за новым номером. Там проще», — говорит Эдуард.

Разрушенная обстрелами почерневшая пятиэтажка
Разрушенная обстрелами почерневшая пятиэтажка
Александр Погожев © ИА REGNUM
Разрушенная обстрелами почерневшая пятиэтажка
Разрушенная обстрелами почерневшая пятиэтажка
Разрушенная обстрелами почерневшая пятиэтажка
Александр Погожев © ИА REGNUM
Разрушенная обстрелами почерневшая пятиэтажка
Александр Погожев © ИА REGNUM
Разрушенный обстрелами многоквартирный дом
Разрушенный обстрелами многоквартирный дом
Александр Погожев © ИА REGNUM

Мне было интересно, возвращаются люди обратно или нет. Судя по всему, жить в таких условиях просто невозможно.

«Я за людьми не слежу, но кто хотел, тот приехал. Там, кажется, уже всё, путь сюда закрыт. А есть же такие хитруны, которые ждут, когда здесь всё построят и поманят обратно ключами. Вот вам красная дорожка, икарус подгонят до Запорожья. Такие не приедут. Многие хотят, но они слишком хитрые», — рассуждает Эдуард.

Разрушенная обстрелами пятиэтажка
Разрушенная обстрелами пятиэтажка
Александр Погожев © ИА REGNUM
Часовня в Тошковке также подверглась обстрелам
Часовня в Тошковке также подверглась обстрелам
Александр Погожев © ИА REGNUM

Тошковка — это агломерация из нескольких населённых пунктов, в которых жили в основном шахтёры семьями. Мы спустились ниже в частный сектор. По пути я снимал последствия обстрелов из окна автомобиля. Вокруг, куда бы ни был направлен взгляд, на лицо были видны следы военных преступлений. Можно было вслепую фотографировать, и получалась одна и та же унылая картина разрушений. Мы остановились на развилке возле двух сгоревших двухэтажек.

Заряд фосфорного боеприпаса невозможно потушить. Это был многоквартирный двухэтажный дом. Фосфор сжёг его до тла за пару часов
Заряд фосфорного боеприпаса невозможно потушить. Это был многоквартирный двухэтажный дом. Фосфор сжёг его до тла за пару часов
Александр Погожев © ИА REGNUM
Это был многоквартирный двухэтажный дом
Это был многоквартирный двухэтажный дом
Александр Погожев © ИА REGNUM
Тошковка почти полностью разрушена, но жизнь здесь продолжается
Тошковка почти полностью разрушена, но жизнь здесь продолжается
Александр Погожев © ИА REGNUM

Точнее того, что от них осталось. Во дворе частного домовладения торчал фосфорный боеприпас натовского производства. По улице ехал мужчина с женой, они остановились, чтобы поздороваться и узнать последние новости.

«Две квартиры сгорели у сына, дом, полностью кухня. Все вещи. Вот, в чём мы стоим, это люди дали. У нас ничего нет. В зиму вот эти туфли. У нас пока паспорта (б. УССР). Мы все документы собрали, сделали фотографии, приехали в первомайскую милицию. А там нам сказали, что у меня в документах неточности. Название разное, раньше была Ворошиловская область, потом Луганская область, потом ещё каких-то документов не хватало. Сказали надо ехать в Луганск в архив — это целая процедура», — говорит местный житель.

Разрушенный обстрелами двухэтажный дом
Разрушенный обстрелами двухэтажный дом
Александр Погожев © ИА REGNUM
Фосфорный боеприпас натовского образца
Фосфорный боеприпас натовского образца
Александр Погожев © ИА REGNUM
Часть фосфорного боеприпаса
Часть фосфорного боеприпаса
Часть фосфорного боеприпаса
Александр Погожев © ИА REGNUM
Часть фосфорного боеприпаса
Александр Погожев © ИА REGNUM
От взрывов плавился металл
От взрывов плавился металл
Александр Погожев © ИА REGNUM
Это был многоквартирный двухэтажный дом
Это был многоквартирный двухэтажный дом
Александр Погожев © ИА REGNUM

В этот момент к нам стали подходить ещё люди. Они рассказывали о том, как сейчас живут, как перенесли оккупацию и дождались освобождения. Населённые пункты находились между двумя высотами — с одной стороны гора от выработки из шахты, с другой — на высоте пятиэтажки.

Тошковка почти полностью разрушена, но жизнь здесь продолжается
Тошковка почти полностью разрушена, но жизнь здесь продолжается
Александр Погожев © ИА REGNUM
Тошковка почти полностью разрушена, но жизнь здесь продолжается
Тошковка почти полностью разрушена, но жизнь здесь продолжается
Александр Погожев © ИА REGNUM
Тошковка почти полностью разрушена, но жизнь здесь продолжается
Тошковка почти полностью разрушена, но жизнь здесь продолжается
Александр Погожев © ИА REGNUM

С этих двух высот местных жителей регулярно обстреливали из чешских минометов. Когда ведётся обстрел, абсолютно не слышно, как летит снаряд от чешского миномёта. Стреляли непосредственно по домам, хозпостройкам, технике, автомобильным гаражам. Уничтожили магазины, Дом культуры, библиотеку, почту.

Разрушенный гараж
Разрушенный гараж
Александр Погожев © ИА REGNUM
Разрушенный гараж
Разрушенный гараж
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сгоревшая военная техника
Сгоревшая военная техника
Александр Погожев © ИА REGNUM
Разрушенные обстрелами почерневшие пятиэтажки
Разрушенные обстрелами почерневшие пятиэтажки
Александр Погожев © ИА REGNUM
Разрушенные обстрелами пятиэтажки
Разрушенные обстрелами пятиэтажки
Александр Погожев © ИА REGNUM

Забрали генераторы, которые качали воду. Люди остались без газа, электричества, воды. Прятались люди в погребе. У жены местного жителя осколочные ранения и контузия, мина прилетела прямо в дом. У мужчины лёгкая контузия. В этот момент он спустился в погреб. Были там и бабушки, которые бандеровцам вязали тёплые носочки, пока не началась СВО и бандеровцы не накидали бабушке в дом снарядов из чешского миномёта. Прозрение наступило с опозданием… Фашисты бежали в спешке, оставили заминированные населённые пункты, кладбище, весь периметр шахты, поликлинику. Даже уничтожили памятник Солдату-освободителю. Сейчас люди нуждаются в медикаментах, им нужны лекарства от давления, головных болей, обезболивающее, лекарство от сердца. В селе остались одни пенсионеры.

Жители Тошковки
Жители Тошковки
Александр Погожев © ИА REGNUM

«Если вот у моего сына двое детей, куда их водить в школу? Они сейчас в России», — говорит другой местный житель.

«Я отсюда уезжал 2 апреля. Получил осколком по руке, он ударился об меня и упал возле. А вот они тут оставались», — показывает он на другого мужчину.

Самый ожесточённый бой начал разгораться в конце мая, пик пришёлся на начало июня. Среди мирных погибло 15 человек. В основном от шрапнели, которую получили на излете.

Жители Тошковки
Жители Тошковки
Александр Погожев © ИА REGNUM

Из продуктов в населённый пункт привозят хлеб, крупы, изредка привозят растительное масло. Сливочное масло пенсионеры не видели давно. Привозят рыбные консервы и тушёнку иногда. Всё это в очень ограниченных количествах, потому что нуждающихся в республике много. Жители нуждаются в свечах, спичках, туалетной бумаге.

Разрушения, полученные в результате обстрелов нацистами
Разрушения, полученные в результате обстрелов нацистами
Александр Погожев © ИА REGNUM

Пока ребята из интербригады раздавали гуманитарную помощь, я продолжил общаться с местными жителями. Один из них показал разрушения, полученные в результате обстрелов нацистами. На выезде мы остановились у часовни, которая тоже подверглась обстрелам.

Жители Тошковки
Жители Тошковки
Александр Погожев © ИА REGNUM
Разрушения, полученные в результате обстрелов нацистами
Разрушения, полученные в результате обстрелов нацистами
Александр Погожев © ИА REGNUM
Разрушения, полученные в результате обстрелов нацистами
Разрушения, полученные в результате обстрелов нацистами
Александр Погожев © ИА REGNUM
Разрушения, полученные в результате обстрелов нацистами
Разрушения, полученные в результате обстрелов нацистами
Разрушения, полученные в результате обстрелов нацистами
Александр Погожев © ИА REGNUM
Разрушения, полученные в результате обстрелов нацистами
Александр Погожев © ИА REGNUM
Во дворе дома
Во дворе дома
Александр Погожев © ИА REGNUM
Хозяин дома
Хозяин дома
Александр Погожев © ИА REGNUM
Репродукция картины Васнецова «Три богатыря»
Репродукция картины Васнецова «Три богатыря»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Индюк
Индюк
Александр Погожев © ИА REGNUM
Разрушения, полученные в результате обстрелов нацистами
Разрушения, полученные в результате обстрелов нацистами
Александр Погожев © ИА REGNUM

Тошковка оказалась почти полностью разрушенной, но жизнь здесь продолжается. Здесь живут люди, которые всеми силами пытаются наладить жизнь, но они очень нуждаются в помощи.

Часовня в Тошковке также подверглась обстрелам
Часовня в Тошковке также подверглась обстрелам
Александр Погожев © ИА REGNUM
Внутри часовни
Внутри часовни
Александр Погожев © ИА REGNUM