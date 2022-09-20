Наблус, Палестина, 20 сентября 2022, 12:12 — REGNUM Сотни человек вышли на улицы города Наблус, расположенного на Западном берегу реки Иордан, протестуя против действий властей Палестины. Об этом 20 сентября сообщает информационное агентство Quds.
По данным журналистов, причиной беспорядков стал арест палестинскими службами местного жителя Мусаба Штайе.
Ранее местные власти разогнали акцию протеста, применив боевое оружие, в результате чего погиб один из демонстрантов. Во вторник, 20 сентября, вооружённые демонстранты перекрыли ряд улиц в центре Наблуса и выставили вооружённые патрули.
По данным журналистов, в городе продолжаются перестрелки между демонстрантами и службами безопасности. По некоторым данным, число погибших в результате столкновений местных жителей достигло пяти человек.