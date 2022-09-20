Наблус, Палестина, , 12:12 — REGNUM Сотни человек вышли на улицы города Наблус, расположенного на Западном берегу реки Иордан, протестуя против действий властей Палестины. Об этом 20 сентября сообщает информационное агентство Quds.

Волнения в Палестине riots palestine

По данным журналистов, причиной беспорядков стал арест палестинскими службами местного жителя Мусаба Штайе.

Ранее местные власти разогнали акцию протеста, применив боевое оружие, в результате чего погиб один из демонстрантов. Во вторник, 20 сентября, вооружённые демонстранты перекрыли ряд улиц в центре Наблуса и выставили вооружённые патрули.

По данным журналистов, в городе продолжаются перестрелки между демонстрантами и службами безопасности. По некоторым данным, число погибших в результате столкновений местных жителей достигло пяти человек.