Стокгольм, , 12:07 — REGNUM В Швеции интерес клиентов банка SBAB к плавающим процентным ставкам в августе был рекордно высоким. Об этом со ссылкой на пресс-релиз банка 20 сентября написала газета Aftonbladet.

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80% клиентов, взявших ипотечный кредит на покупку отдельного домовладения, предпочли жесткую процентную ставку всего лишь на три месяца. Ранее таких клиентов был 71%.

«Интерес к плавающим процентным ставкам находится на рекордно высоком уровне. В августе плавающие ставки были ниже, чем более долгосрочные фиксированные ставки … Я думаю, что многие люди теперь также стремятся найти самый хороший вариант сделать свой кредит наименее дорогим», — сказала изданию Клаудия Верманн, экономист по жилищному кредитованию в SBAB.

Напомним, что 20 сентября Риксбанк Швеции поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 1,75%.

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