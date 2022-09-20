Таллин, , 12:06 — REGNUM Департамент здоровья Эстонии предупредил квартирные товарищества, что понижение температуры горячей воды в распределительной сети создает благоприятные условия для размножения бактерий. Об этом говорится в пресс-сообщении ведомства.

Горячая вода

Подчеркивается, что бактерии рода легионеллы вызывают смертельно опасное инфекционное заболевание. В департаменте признали, что к нему обращаются все больше квартирных товариществ, которые хотят регулировать верхний предел температуры горячей воды в целях экономии.

Департамент здоровья выступает против заметного снижения температуры горячей воды в системах водоснабжения многоквартирных домов.

По словам глава отдела гигиены окружающей среды Департамента здоровья Леэны Альбрехт, «экономия энергии должна быть разумной. Лучше сократить время под душем, чем менять температуру на трассе водопровода, что в свою очередь может привести к сохранению и размножению бактерий».

По словам Альбрехт, бактерии рода легионеллы размножаются при температуре воды от +20 до +45 и не размножается при температурах ниже +20 и выше +60: «Поэтому важно, чтобы температура воды в системе горячего водоснабжения находилась в диапазоне 50-60 градусов, а температура холодной воды была не выше +25 (предпочтительно +20)».

Поскольку застой воды создает благоприятную почву для распространения патогенов, регулярная механическая очистка и промывка трубопроводов также помогает предотвратить размножение бактерий, отметили в ведомстве.