Вашингтон, , 12:05 — REGNUM Нужные условия для объявления пандемии коронавирусной инфекции как «завершившейся» еще сформировались, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи 19 сентября в ходе своего выступления в Центре стратегических и международных исследований, сообщает The Hill.

Энтони Фаучи The White House

Накануне в ходе своего интервью программе телеканала CBS «60 минут» президент США Джо Байден заявил о том, что пандемия коронавирусной инфекции завершилась.

Фаучи, со своей стороны, подчеркнул, что от того, как США в будущем будут действовать в условиях вспышки патогенов, будет зависеть очень многое. В частности, Фаучи обратил внимание на то, что в стране вакцинировано от коронавируса лишь 67%. Он отметил, что в стране по-прежнему ежедневно регистрируется более 400 смертей от COVID-19, хотя это число меньше, чем годом ранее.