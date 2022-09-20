Вашингтон, 20 сентября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Нужные условия для объявления пандемии коронавирусной инфекции как «завершившейся» еще не сформировались, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи 19 сентября в ходе своего выступления в Центре стратегических и международных исследований, сообщает The Hill.

The White House Энтони Фаучи

Накануне в ходе своего интервью программе телеканала CBS «60 минут» президент США Джо Байден заявил о том, что пандемия коронавирусной инфекции завершилась.

Фаучи, со своей стороны, подчеркнул, что от того, как США в будущем будут действовать в условиях вспышки патогенов, будет зависеть очень многое. В частности, Фаучи обратил внимание на то, что в стране вакцинировано от коронавируса лишь 67%. Он отметил, что в стране по-прежнему ежедневно регистрируется более 400 смертей от COVID-19, хотя это число меньше, чем годом ранее.

«Но мы не там, где должны быть, если мы собираемся, цитирую, «жить с вирусом», потому что мы знаем, что не сможем его искоренить. Мы добились этого лишь с одним вирусом, — с оспой, и это было совсем другое, потому что оспа не меняется из года в год, или из десятилетия в десятилетие, или даже из века в век», — добавил Фаучи.