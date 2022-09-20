Москва, 20 сентября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении обсудит поправки в Уголовный кодекс России, вводящие понятие «мобилизация» и «военное время», передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Госдума

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Возрастают меры ответственности за отказ от ведения боевых действий или военных действий, за самовольное оставление части в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, за порчу или поломку вооружения, военной техники и боеприпасов. Максимальное наказание составит лишение свободы на срок до пяти лет.

Утрату военного имущества предлагается карать сроком до семи лет лишения свободы.

Мародерство предлагается наказывать сроком до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, в Уголовном кодексе появятся статьи о добровольной сдаче в плен. За это предлагается установить лишение свободы на срок от трех до 10 лет.