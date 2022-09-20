Москва, 20 сентября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В ближайшее время планируют получать или обновлять загранпаспорт 12% жителей России, среди нынешних его обладателей — 20%. Об этом свидетельствуют дынные опроса ВЦИОМ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заграничные паспорта

За последние пять лет поездки за границу совершали 23% граждан, из них 9% посетили страны Шенгенской зоны. Были в странах, где не требуется виза 17%. Самое востребованное заграничное направление — Турция (8%)

Чаще путешествуют за рубеж женщины, чем мужчины — 25% против 20%, люди 35-44 лет (31%), имеющие высшее образование (37%), с хороши материальным положением (30%) и жители Москвы или Санкт-Петербурга (48%).

Не выезжали за границу последние пять лет 77% российских граждан. Большинство их них это люди средним образованием и ниже (90-97%), сельские жители (90%) и активные телезрители 96%

Опрос по телефону проведён 11 сентября 2022 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, приём документов на оформление для граждан России заграничного паспорта нового поколения сроком действия 10 лет возобновил МИД РФ.

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