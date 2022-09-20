Тбилиси, 20 сентября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина, который захватил отделение «Банка Грузии» в Кутаиси, заявил, что установил в здании бомбы. Об этом сообщает телеканал «Пирвели».

Бомба

Злоумышленник показал на видео прикрепленные к стенам свёртки.

«Посмотрите на эти бомбы! Принесите 2 миллиона долларов!», — сказал мужчина.

Он потребовали выполнить требование в течение трёх часов.

Напомним, вооружённый мужчина захватил отделение банка в Кутаиси сегодня, 20 сентября. Здание оцепили правоохранители. На место прибыл спецназ.