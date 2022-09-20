Санкт-Петербург, 20 сентября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В рамках осеннего призыва на службу в Вооруженные силы РФ направят порядка 2500 жителей Санкт-Петербурга. Об этом 20 сентября заявил главный военный комиссар Петербурга Сергей Качковский, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В зону проведения специальной военной операции срочников направлять не будут.

Минобороны России Призывники

«С 1 октября по 31 декабря 2022 года будет проходить призыв граждан на военную службу. Исходя из анализа наличия призывных ресурсов штабом Западного военного округа города, установлена норма призыва: призвать и направить на комплектование Вооружённых сил и других воинских формирований около 2500 человек», — заявил Качковский.

Он добавил, что более 17% новых петербургских призывников должны иметь военно-учётные специальности, не менее 20% должны иметь высшее образование.

Призыв на военную службу граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе, в соответствии со статьями 25, 26 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», осуществляется два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря на основании указов президента Российской Федерации.