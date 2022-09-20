Стокгольм, , 12:06 — REGNUM Ричард Бергстрём покидает пост национального координатора по иммунизации населения Швеции от COVID-19. Об этом 19 сентября написала газета Aftonbladet.

Швеция

В июне 2020 года правительство Швеции предоставило Бергстрему контракт на должность национального координатора по вакцинации. Срок действия контракта истекает в конце октября.

Отмечается, что Бергстрём мог покинуть свою должность после предоставления окончательного отчета о доступе населения Швеции к вакцинам в июне 2023 года. Но Бергстрём считает, что отчет будет готов уже в октябре, поэтому смысла продлевать контракт нет.

В электронном письме о расторжении договора в министерство социальных дел, с которым ознакомилась редакция журнала Läkemedelsmarknaden, Бергстрём отметил, что контракт с компанией Moderna по поставкам вакцины должен быть продлен.