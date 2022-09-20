Набережные Челны, Татарстан, 20 сентября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В Татарии несколько человек подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр вне игорной зоны. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»), сообщает пресс-служба МВД по РТ.

16. мвд. рф Подпольное казино в Татарии

В городе Набережные Челны злоумышленники на протяжении нескольких месяцев в арендуемом нежилом помещении организовали проведение азартных игр. Сотрудниками полиции незаконная игорная деятельность ликвидирована.

Отмечается, что деятельность подпольного казино была строго законспирирована. Вход в игорное заведение осуществлялся только по предварительному звонку.

При обыски помещения обнаружили и изъяли столы, предназначенных для игр в покер, специальные карты и фишки, а также денежные средства в размере 40 тыс. рублей.

Задержаны пять предполагаемых организаторов и активных участников сообщества.

ИА REGNUM напоминает, в Казани в нежилом помещении отдельно стоящего здания было организовано проведение азартных игр. Из салона изъяли 25 мониторов, 24 системных блока, сотовые телефоны, тетрадь с записями и деньги.

Читайте также: В Татарии в спа-салоне организовали подпольное казино