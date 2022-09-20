Стокгольм, , 12:05 — REGNUM Уходящая в отставку лидер Центристов Анни Лёф по-прежнему хочет видеть широкое сотрудничество, тянущееся в «центр политического спектра», чтобы не дать Шведским демократам решающего влияния на политику будущего правительства Швеции. Об этом она рассказала в интервью газете GP.

Шведские демократы. Логотип

Если правительственные переговоры закончатся соглашением о правовой политике, она считает, что Шведские демократы попросту будут контролировать большую часть всей повестки, которой будет придерживаться правый кабинет министров под председательством Ульфа Кристерссона.

«Шведские демократы являются крупнейшей партией в новом правоконсервативном правительстве, и естественно, что партийный лидер крупнейшей партии будет определять рамки такого сотрудничества», — сказал Лёф.

Напомним, что Ульф Кристерссон, хотя и стане премьер-министром от партии Умеренных, все же является лидером третьей партии Швеции по числу мандатов в риксдаге.

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