Оренбург, , 12:01 — REGNUM В Оренбургской области с начала сезона активности клещей, по состоянию на 19 сентября, от укусов паукообразных пострадали 2750 человек, в том числе 1081 ребенок. Такую статистику приводит Управление Роспотребнадзора по региону.

Клещ

Экстренную иммунопрофилактику иммуноглобулином против клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) получили 356 человек. На территории Оренбуржья зафиксировано по три случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом и иксодовым клещевым бореллиозом. От КВЭ привито 12 466 человек, среди которых 2423 ребёнка.

Стоит отметить, полмесяца назад (на 5 сентября) за помощью к медикам обращались 2732 человека, пострадавших от укусов клещей. От нападений клещей пострадали 1077 детей.