Якутск, , 12:09 — REGNUM К концу сентября количество жителей Якутии может вырасти до миллиона человек. Об этом сообщил 20 сентября телеграм-канал «100-летие ЯАССР»

Герб Якутии

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В 2022 году в республике родились более 7,5 тыс. детей, в основном малыши появлялись на свет в Якутске. Семьи, в которых в этом году появляются дети, поддерживают учреждённой в честь юбилея республики выплатой в 100 тыс. рублей.

Деньги целевого капитала «Дети столетия» родители могут использовать на лечение, покупку жилья или автомобиля, а также на другие цели.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне глава Якутии Айсен Николаев отметил лидирующие позиции республики на Дальнем Востоке по рождаемости. Он также выразил уверенность, что в 2022 году количество жителей Якутии достигнет миллиона.