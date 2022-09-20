Стокгольм, , 12:04 — REGNUM Бывший глава Центральной избирательной комиссии Швеции Пер-Ола Ларссон обжаловал результаты голосования на парламентских выборах из-за возникших длинных очередей. Об этом написала газета Aftonbladet.

Флаг Швеции Pixabay.com

Как написано в жалобе Ларссона, на выборах должно было быть больше кабинок, чтобы избежать очередей. Ларссон считает, что процедура проведения выборов в Швеции в этом году была противозаконной, и поэтому их результаты должны быть аннулированы.

«Очень серьезно то, что людям не дали участвовать в демократических выборах», — сказал Ларссон в интервью изданию.

Центральная избирательная комиссия в настоящее время рассматривает все апелляции. Последний день подачи апелляции — 28 сентября.

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