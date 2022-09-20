Командир отряда «Ахмат» попросил разрешения брать пленных с «фингалами»
Луганск, 20 сентября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Командир чеченского спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов доложил главе Чечни Рамзану Кадырову о достигнутых успехах на направлении Берестовое и Спорное. По его словам, было уничтожено около 200 представителей СВУ, а также несколько единиц боевой техники противника.
Он также обратился к Кадырову за разрешением снова брать в плен противника с «фингалами». Если кто-то имеет желание сдаться, то это приветствуется, отметил командир чеченского спецназа. Он также пожелал «спринтерам» не оказаться на огневой линии, а то «их бег и реальные боевые действия не совместимы».
Напомним, ранее Рамзан Кадыров прокомментировал видео Алаудинова с пленными солдатами ВСУ, у одного из которых на лице были синяки и ссадины.