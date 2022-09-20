Луганск, 20 сентября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Командир чеченского спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов доложил главе Чечни Рамзану Кадырову о достигнутых успехах на направлении Берестовое и Спорное. По его словам, было уничтожено около 200 представителей СВУ, а также несколько единиц боевой техники противника.

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«Противник понимает, что эти детские шалости, которые получились у него десять дней назад — они в прошлом», — заявил Алаудинов, отметив, что отряд готов к наступательным действиям.

Он также обратился к Кадырову за разрешением снова брать в плен противника с «фингалами». Если кто-то имеет желание сдаться, то это приветствуется, отметил командир чеченского спецназа. Он также пожелал «спринтерам» не оказаться на огневой линии, а то «их бег и реальные боевые действия не совместимы».

«Что до фингалов, Апты Аронович, то тут все методы приветствуются, если они позволяют вразумить человека. Обладатели колоритных «фонарей» потом сами скажут искреннее спасибо за то, что им вовремя и доступно все объяснили», — прокомментировал заявление Алаудинова Кадыров.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров прокомментировал видео Алаудинова с пленными солдатами ВСУ, у одного из которых на лице были синяки и ссадины.

«Что до фингалов,. мы все знаем, что оба синяка пленный сам заработал случайно, наступив на грабли, аккурат в тот момент, когда выходил из окруженного здания. Ну с кем не бывает. До свадьбы заживет», — пошутил Кадыров.