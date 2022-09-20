Симферополь, , 11:59 — REGNUM Дополнительные участки для организации референдумов о вхождении в состав России Донбасса и Херсонской области возможно организовать на территории Республики Крым. Об этом сообщил 20 сентября журналистам председатель избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Решение будет приниматься избирательной комиссией тех республик и областей, где будет проходить референдум. Это их прерогатива и они определяются, где открыть и сколько участков. Если такое решение будет принято, у нас есть возможность открыть подобные участки», — приводит словам Малышева ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обращения о немедленной организации референдумов о вхождении в состав России к главам ДНР, ЛНР и руководству Херсонской области были направлены Общественными палатами республики Донбасса и Общественным советом Херсонской области.