Джакарта, 20 сентября 2022, 11:59 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с министром иностранных дел Нидерландов в Нью-Йорке, чтобы обсудить, в частности, подготовку к саммиту G20, который состоится на Бали 15–16 ноября 2022 года, сообщает Antara.
Индонезия пригласила Нидерланды на саммит G20.
«Мир переживает множество вызовов. В разгар этой очень сложной ситуации Индонезия надеется, что все страны-члены G20 продолжат работать, чтобы саммит мог обеспечить конкретное сотрудничество, чтобы помочь восстановлению мировой экономики», — заявила Ретно Марсуди.
«Я хотел бы выразить свою благодарность и признательность руководству Индонезии за организацию встреч G20», — заявил глава МИД Нидерландов в кулуарах 77-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии приветствовало действия Организации Объединенных Наций (ООН) в рамках «Черноморской инициативы» по обеспечению поставок продовольствия и удобрений.
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