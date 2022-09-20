Джакарта, 20 сентября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с министром иностранных дел Нидерландов в Нью-Йорке, чтобы обсудить, в частности, подготовку к саммиту G20, который состоится на Бали 15–16 ноября 2022 года, сообщает Antara.

U.S. Department of State Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди

Индонезия пригласила Нидерланды на саммит G20.

«Мир переживает множество вызовов. В разгар этой очень сложной ситуации Индонезия надеется, что все страны-члены G20 продолжат работать, чтобы саммит мог обеспечить конкретное сотрудничество, чтобы помочь восстановлению мировой экономики», — заявила Ретно Марсуди.

«Я хотел бы выразить свою благодарность и признательность руководству Индонезии за организацию встреч G20», — заявил глава МИД Нидерландов в кулуарах 77-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии приветствовало действия Организации Объединенных Наций (ООН) в рамках «Черноморской инициативы» по обеспечению поставок продовольствия и удобрений.