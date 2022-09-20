Стокгольм, 20 сентября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Риксбанк Швеции принял решение повысить ключевую процентную ставку в стране сразу на 1 процентный пункт до 1,75%. Это самый большой темп увеличения показателя почти за 30 лет, пишет газета Aftonbladet.

Riksbank.se Риксбанк Швеции

Более того, пишут журналисты издания, этой осенью ожидается еще одно повышение ключевой ставки. Ранее экономисты рассчитывали, что регулятор поднимет ставку всего на 75 базисных пунктов.

«Денежно-кредитная политика теперь должна быть еще более ужесточена, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню», — говорится в пресс-релизе Риксбанка.

В последний раз Риксбанк повышал учетную ставку в июне на 0,75%. Тогда это был самый большой темп увеличения за 22 года. Теперь процентная ставка снова повышается, это самый большой прирост с момента введения целевого показателя инфляции в 1993 году.