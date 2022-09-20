Донецк, 20 сентября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики совместно с ВС России за прошедшие сутки уничтожили более 30 боевиков ВСУ и две РСЗО «Град», сообщили 20 сентября в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», семь единиц бронетанковой и автомобильной техники. Потери среди личного состава противника составили более тридцати националистов», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, силы Луганской Народной Республики за прошедшие сутки уничтожили до 50 боевиков ВСУ и шесть бронетранспортеров.

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