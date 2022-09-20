Анадырь, 20 сентября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил Благодарностью руководителя регионального исполкома ОНФ Чукотки Алёну Вакарик.

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«Благодарностью президента РФ за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий отмечена Алёна Вакарик», — сообщили в региональном ОНФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин в Большом Кремлевском дворце на торжественном мероприятии, посвящённом 100-летию органов Роспотребнадзора, вручил государственные награды. В числе награждённых и главный санитарный врач Чукотки Антон Семенихин.