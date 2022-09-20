Екатеринбург, 20 сентября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пока не могут в полной мере обеспечить контртеррористическую безопасность в школах. Об этом журналистам заявил глава департамента образования городской администрации Константин Шевченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

По словам чиновника, для обеспечения контртеррористической безопасности детей необходим 1 млрд рублей. Таких денег в муниципальном бюджете просто нет. Кроме того, выполнение требований к безопасности учеников возможно только в рамках федеральной или региональной программы.

Глава департамента также отметил, что все первоочередные задачи по обеспечению безопасности детей выполняются. Родители могут не беспокоиться за сохранность жизни и здоровья детей в школе.