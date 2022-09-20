Москва, , 11:53 — REGNUM Россия не может вмешиваться ни в какие военные конфликты до тех пор, пока не разберется с киевским режимом, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Право знать» на телеканале ТВЦ.

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«До того, как произойдет победа в этом конфликте, мы не имеем права ни на какие расширения конфронтационных зон. Господин Эрдоган ведет себя двусмысленно. Но он не ведет себя по отношению к нам остро-конфронтационно пока. Я подчеркиваю — пока. Поэтому все, кто сегодня создают некоторые схемы корректного взаимодействия с господином Эрдоганом — правильно делают. Чем корректней, тем лучше. Я думаю, что эти схемы нарушит, может быть, даже не Эрдоган, а какие-нибудь «Серые волки» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заяил Кургинян.

В сложившейся ситуации, по его словам, сначала необходимо решить вопрос бывшей УССР, а потом только потом выяснение отношений на других фронтах, будь то Армения или Азербайджан.

«Вот здесь вопрос с тем, чтобы расширять конфликт вопрос стоит просто — нельзя! Сейчас нельзя! Даже если хочется — нельзя! Потому что есть одно направление, а нам хотели навязать второе. И нам хотели сделать так, чтобы господин Эрдоган подключился к антирусской схеме до конца. Этого не будет», — продолжил Кургинян.

По его словам, всю ситуацию будут определять отношения между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, а Азербайджан и Армения при данном раскладе — это дела вторые. Безусловно, в Армении есть сильное французское и американское влияние, но при этом она никогда не будет антирусской до конца.