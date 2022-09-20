Кургинян объяснил, почему сейчас нельзя вступать в конфликт с Турцией
Москва, 20 сентября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Россия не может вмешиваться ни в какие военные конфликты до тех пор, пока не разберется с киевским режимом, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Право знать» на телеканале ТВЦ.
В сложившейся ситуации, по его словам, сначала необходимо решить вопрос бывшей УССР, а потом только потом выяснение отношений на других фронтах, будь то Армения или Азербайджан.
По его словам, всю ситуацию будут определять отношения между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, а Азербайджан и Армения при данном раскладе — это дела вторые. Безусловно, в Армении есть сильное французское и американское влияние, но при этом она никогда не будет антирусской до конца.