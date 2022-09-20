Москва, 20 сентября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Турецкая заявка на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) будет рассматриваться после её поступления, сообщил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД России Бахтиер Хакимов.

Минобороны РФ ШОС

Он прокомментировал слова президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что членство в ШОС является целью его страны.

«Если заявка поступит, то она будет внимательно рассматриваться. На текущий момент нет заявки», — приводит слова Хакимова РИА Новости.

Он отметил, что у ШОС есть положения о приёме новых членов. Среди критериев — географическая принадлежность к Евроазиатскому региону, активное поддержание дипломатических, экономических и культурных контактов с участниками объединения, невовлечённость во внешние конфликты и неучастие во враждебных ШОС блоках. Хакимов напомнил, что Турция является членом НАТО.

По его словам, при всех позитивных моментах, есть факторы, которые будут внимательно изучаться.