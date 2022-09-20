Москва, 20 сентября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Обращение общественных палат о проведении референдумов о вхождении в состав России ЛНР и ДНР считаем своевременным, будем всячески поддерживать. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября, об этом заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

«Это сигнал о том, что больше не стоит откладывать важнейшее мероприятие по вхождению в состав России. Уверен, что главы территорий поддержат то, о чем заявили руководители общественных палат», — сказал Слуцкий.