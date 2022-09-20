Вашингтон, 20 сентября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Сеть выложили дублированный трейлер боевика «Под наблюдением» Мэтта Эскандари. Об этом 20 сентября сообщил портал «Культуромания».

Цитата из трейлера к/ф «Под наблюдением» режиссёра Мэтта Эскандари Брюс Уиллис

В ролике зрителям показывают Брюса Уиллиса в образе агента ФБР, которому поручено следить за членом картеля по контрабанде оружия. Однако в какой-то момент агент нарушает правила операции, тем самым спасая жизнь бандиту. Выход ленты в России намечен на 23 сентября 2022 года.

Напомним, в марте 2022 года семья Брюса Уиллиса объявила о прекращении актёром его карьеры. Ожидается, что «Под наблюдением» станет одним из последних фильмов с участием артиста.