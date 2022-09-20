Москва, 20 сентября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В поддержании мира и стабильности в Каспийском регионе заинтересована российская сторона, которая также выступает за расширение сотрудничества на основе добрососедства между пятью прибрежными странами. Об этом 20 сентября написал министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье, посвященной сотрудничеству в Каспийском регионе, размещённой на сайте журнала «Международная жизнь».

Mid.ru Сергей Лавров

«Жизненно важными интересами для России являются поддержание мира, стабильности и безопасности в Каспийском регионе, его устойчивое развитие на основе добрососедства, доверия и сотрудничества прибрежных государств, реализация экономического, в том числе транзитного, потенциала Каспия к взаимной выгоде прикаспийских стран», — говорится в публикации.

Также глава МИД РФ уточнил, что Москва является сторонницей всемерного развития многогранного системного сотрудничества между пятью прибрежными государствами и постепенной институционализации этого процесса.

«Активно работаем над расширением связей с нашими соседями по региону во всех сферах», — подчеркнул в своей статье Лавров, отметив, что все вопросы этого региона должны решать исключительно пять прибрежных стран на базе консенсуса и не допуская негативного воздействия сил не из названного региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее приём документов на оформление для граждан России заграничного паспорта нового поколения сроком действия 10 лет возобновил консульский департамент Министерства иностранных дел РФ.