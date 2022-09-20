Луганск, 20 сентября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики за прошедшие сутки уничтожили до 50 боевиков ВСУ и шесть бронетранспортеров, сообщили 20 сентября в Народной милиции ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

Отмечается, что за прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике.

«Уничтожено до 50 человек личного состава; шесть бронетранспортеров; две долговременные огневые точки; 11 единиц специальной автомобильной техники», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики за сутки 60 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.

Читайте также: Киевские каратели за сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР