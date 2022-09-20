Москва, 20 сентября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Банк России упустил уникальный потенциал роста, созданный западными санкциями, — шанс, выпадающий раз в поколение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 7,5%.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Снижение ставки на полпроцента, конечно, лучше, чем ничего, это даст какой-то эффект, но структурных реформ в экономике мы не увидим, — констатировал Пальченко. — Пора взглянуть правде в глаза: тот уникальный потенциал роста, вызванный западными санкциями, шанс, выпадающий раз в поколение, усилиями ЦБ России был упущен. Напомним, наш производитель в одночасье избавился от конкурентов, жёсткие меры валютного контроля в самом начале известных событий остановили утечку капитала, а разница в ценах на сырье внутри России и на мировых рынках значительно повысила конкурентоспособность российского продукта с точки зрения себестоимости».

По его словам, любой из этих факторов в отдельности способен стать веской причиной проведения структурных реформ экономики с выводом её в быстрый рост с долгожданной потерей статуса «сырьевая».

«Однако в результате действий ЦБ мы получили следующее. Во-первых, рубль укрепился, соответственно, импорт возвращается, а российский производитель сделать инвестиции не смог и не успел. Во-вторых, валютный контроль был ослаблен, и вместо дополнительной монетизации экономики мы получили рекордный в истории отток капитала. В-третьих, хоть и остался доступ к сравнительно дешевому сырью, но встал вопрос, где брать инвестиции, — сказал Пальченко. — Иностранцы к нам идти не хотят, внутренние инвестиции ЦБ сделал невозможными, и единственное, что осталось, — это адресная поддержка государства».

При этом переукрепленный курс рубля, как полагает эксперт, создал проблемы с наполнением бюджета, а значит, и господдержка бизнеса может оказаться под вопросом.

«Следует также помнить, что любые структурные реформы сопровождаются инфляцией. И если по результатам какого-то периода мы имеем дефляцию, то радоваться тут не стоит — это значит, что никаких структурных реформ не было», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в октябре 2022 года сезонная инфляция вполне может усилиться, но она будет дополнена сокращением ассортимента и монополизацией отдельных товарных рынков.