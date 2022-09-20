Петропавловск-Камчатский, 20 сентября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В 2022 году с Камчатки отправлено на экспорт 86 707 тонн рыбопродукции, сообщили 20 сентября в территориальном управлении Россельхознадзора.

Fish.gov.ru Рыба

Читайте также: Продавать мёд пчёлам — это фиаско! — о круговороте рыбы на Дальнем Востоке

Всего на экспорт были отправлены 3537 партий рыбы.

Больше всего рыбы отправлено с Камчатки в Китай — 39 170 тонн. На втором месте Корея — 16 164 тонны. Германия купила 9 127 тонн камчатской рыбопродукции, Франция - 6 906 тонн и Япония - 3 550 тонн. Ещё 11 тыс. тонн были экспортированы в другие страны.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Магаданской области Сергей Носов резко отреагировал на информацию о закупке рыбы в соседних регионах.