Кутаиси, Грузия, 20 сентября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Специальную операцию по задержанию вооружённого мужчины, захватившего десять заложников в филиале Банка Грузии в Кутаиси, начинают сотрудники грузинского спецназа. Об этом 20 сентября сообщает телекомпания «Рустави 2».

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«Мы видим на кадрах, что спецназ в рамках спецоперации готовится начать процедуру задержания захватчика», — заявила в эфире ведущая.

При этом она уточнила, что телекомпания не станет из соображений безопасности показывать процесс штурма в прямом эфире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что заложники в филиале одного из банков в Кутаиси в Грузии были захвачены вооружённым мужчиной в маске.