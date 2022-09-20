Москва, , 11:48 — REGNUM Большое научное исследование проводится по инициативе комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству для дальнейшего изменения законодательства, отметил глава комитета Александр Дёмин («Новые люди»).

Александр Демин duma. gov.ru

По его словам, большинство мер, реализуемых в рамках существующей системы господдержки малого и среднего предпринимательства (МСП), носят кратковременный эффект.

«Я всегда выступал за системный и долгосрочный подход при разработке и последующем внедрении всевозможных механизмов поддержки, а главное — создании благоприятных условий для бизнеса. Пока мы не смогли задать неуклонный положительный тренд в этом вопросе: условия ведения бизнеса для субъектов МСП в России всё ещё достаточно сложные», — отметил Дёмин в своём телеграм-канале.

Парламентарий пояснил, что комитет изучит мировой опыт поддержки МСП в части государственного регулирования, консультативной поддержки, льготного кредитования, снижения административной нагрузки и льготного налогообложения.

«Выявим лучшие зарубежные практики, направленные на снятие административных барьеров и формирование благоприятных, прозрачных и предсказуемых условий для эффективности деятельности малого и среднего предпринимательства. По завершению исследования на ещё предстоит оценить возможности по внедрению лучших мировых практик развития и поддержки малого и среднего предпринимательства уже в нашей стране», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) заявил, что снижение ключевой ставки Центробанка РФ помогает увеличить объемы кредитов для МСП.

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