Санкт-Петербург, 20 сентября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В 2021 году число преступлений в отношении детей в Петербурге возросло почти на треть. Об этом 20 сентября заявила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Анна Митянина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В 2021 году количество зарегистрированных преступлений в отношении детей и подростков увеличилось на 32%», — заявила Митянина.

Она отметила, что часто дети сталкиваются с жестоким обращением в семье, и это носит скрытый характер. Дети, которые попали в такую ситуацию, чаще всего считают себя виноватыми, поэтому не рассказывают о случившемся. Вместе с тем в Петербурге стало больше родителей, лишённых родительских прав.

«Сегодня медиапространство содрогается от новостей о трагедиях с детьми и подростками. Особенно резонируют с родительскими тревогами истории, связанные со смертью детей, похищением несовершеннолетних, насилием над ними», — отметила Митянина.

Уполномоченную по правам человека особо волнует проблема детской наркомании. Митянина подчеркнула, что Петербург остро нуждается в специализированных наркологических центрах для детей.