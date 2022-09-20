Екатеринбург, 20 сентября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Свердловской области прекратили уголовное дело против жителя Тавды, разместившего фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка». Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного суда.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

Дело прекратили в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. С мужчины также сняли меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в мае 2020 года. Тогда свердловчанин загрузил на сайт «Бессмертного полка» фото Гитлера, подписав именем другого человека. Тяжесть преступления в России считается небольшой, поэтому уголовное преследование прекращается если в течение двух лет суд не выносит приговор по делу.