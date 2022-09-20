Вашингтон, , 11:47 — REGNUM Верность к бывшему президенту США Дональду Трампу сохраняет все меньше сторонников Республиканской партии, об этом со ссылкой на опрос общественного мнения сообщает The Hill.

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По данным проведенного NBC News опроса, верны экс-главе Белого дома по-прежнему 33% избирателей-республиканцев. В ходе прошлого опроса общественного мнения, о своей верности Трампу заявили 34% опрошенных, а больше всего республиканцев говорили о своей верности Трампу в октябре 2020 года, когда этот показатель достиг отметки в 54%.

58% опрошенных в сентябре назвали себя «сторонниками Республиканской партии», а не Трампа, 3% заявили, что они поддерживают и Трампа, и партию, а 4% указали на то, что не поддерживают ни того, ни другого.

Новые цифры появились на фоне опасений, что присутствие Трампа на промежуточных выборах 2022 года, несмотря на то, что он не является кандидатом, может нанести ущерб Республиканской партии в ноябре и дать демократам шанс сохранить контроль над Сенатом.

Новый опрос показал, что 34% избирателей в целом положительно относятся к Трампу, по сравнению с 54%, которые относятся к нему негативно. Двенадцать процентов говорят, что относятся к бывшему президенту нейтрально.

Этот рейтинг благосклонности стал новым минимумом для Трампа. В августе о том, что они относятся к бывшему президенту положительно, заявили 36%.