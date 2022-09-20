* талибы — запрещённая в России организация

Чарикар, Афганистан, 20 сентября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В афганскую провинцию Парван талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перевезли тела более 30 своих боевиков. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

По данным источников, все эти боевики были убиты в ходе недавних боёв с Фронтом национального сопротивления Афганистана в разных частях Панджшера.

Источники добавляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захоронили тела этих людей в долине Горбанд, Тупдара, Халазай и других населённых пуштунами районах провинции Парван.

Ранее также публиковались сообщения о перевозке тел павших талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в южные провинции.

Следует отметить, что с начала прошлой недели в разных районах провинции Панджшер продолжаются бои между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронтом сопротивления. В ходе боестолкновений обе стороны понесли тяжёлые потери.