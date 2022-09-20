Деревня Бурачки, Псковская область, 20 сентября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Фашистская амуниция, каски, противопехотные мины времен Великой Отечественной войны и останки древних животных не дали вывезти из России в Латвию и США псковские таможенники, сообщили 20 сентября в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

customs. gov.ru Военную атрибутику времен Великой Отечественной войны изъяли на границе

Товары были обнаружены на МАПП «Бурачки» в грузовом автомобиле, перевозившем международные почтовые отправления. Внимание таможенников привлекли рентгеновские снимки двух посылок.

«По документам, в почтовых отправлениях перевозили сувенирную продукцию общей стоимостью одна тысяча рублей, однако в ходе досмотра инспектор обнаружил в коробках запрещенные к вывозу предметы», — рассказали в ФТС.

Так, в одной из посылок, отправленной в Латвию, содержались поврежденные немецкие и советские каски времен Великой Отечественной войны, плащ-палатки, буденовка, полевой рюкзак, немецкая пряжка, а также три противопехотные мины, ручки от гранат и другие предметы.

«Часть изделий маркирована нацистской символикой», — рассказали в ФТС.

В другой посылке, отправленной в США, таможенники нашли более 36 кг частей черепов и нижние челюсти млекопитающих.

«Их палеонтологическую ценность установят эксперты», — добавили в пресс-службе.

Все товары изъяли, по данному факту началось расследование.