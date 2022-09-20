Курск, 20 сентября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Новая структура исполнительных органов власти утверждена в Курской области в связи с созданием правительства региона 19 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.

Пресс-служба администрации Курской области Администрация Курской области

В новую структуру войдёт 17 министерств, основная часть станет правопреемниками соответствующих комитетов обладминистрации. Кроме того, комитет молодежной политики и департамент внутренней политики будут преобразованы в министерство внутренней и молодежной политики. Дополнительно будет создано министерство туризма, а полномочия комитета финансово-бюджетного контроля перейдут к министерству финансов и бюджетного контроля. В новой структуре будут сохранены комитет региональной безопасности, Государственная жилищная инспекция, комитет по тарифам и ценам, архивное управление, Государственная инспекция строительного надзора — без изменения полномочий.

Новая структура правительства Курской области также предполагает должности шести заместителей губернатора и четырёх заместителей председателя правительства. Председатель правительства Курской области также будет исполнять обязанности первого заместителя губернатора региона.