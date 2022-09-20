Верхоянский район, Якутия, 20 сентября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Мостовой переезд через реку Тектенге в Верхоянском районе не выдержал гружёный углём автомобиль КАМАЗ. Конструкция разрушилась под весом большегруза, сообщил 20 сентября телеграм-канал заместителя правительства республики Ольги Балабкиной.

Телеграм-канал губернатора Курской области Обрушение моста

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Уголь доставляли из села Батагай в Верхоянск по региональной автодороге. Причиной инцидента называют превышение в два раза допустимого веса. Грузовик провалился посередине моста, разрушено покрытие, балки и часть опор.

В аварии никто не пострадал. Для автомобилистов на автодороге «Верхоянье» организован объезд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области выясняют детали происшествия в Воротынском районе, где произошло обрушение автомобильного моста.