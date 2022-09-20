Чебоксары, , 11:47 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор директору подрядной организации, которого обвинили в гибели рабочего при строительстве многоквартирного дома. Причиной смерти стала упавшая и сбившая строителя фанера. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Несчастный случай произошёл 6 апреля 2022 года при строительстве многоквартирного жилого дома по площади Речников в Чебоксарах. По данным следствия, на находившегося внизу рабочего упал лист фанеры, сорвавшийся с 17 этажа. Мужчина скончался на месте происшествия от черепно-мозговой травмы.

Правоохранители установили, что директор подрядной организации нарушил правила безопасности — в частности, работы шли без учёта опасных зон, которые не были огорожены защитными и сигнальными элементами, не приняты меры против случайного падения элементов и не обеспечено размещение материалов в местах, предусмотренных проектом производства работ на высоте.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при строительных работах, повлёкшее по неосторожности смерть человека»). Приговором суда, который ещё не вступил в законную силу, ему назначено два года условного срока.

Напомним, в июне 2022 года в Чебоксарах вынесен приговор по делу о смерти рабочего при строительстве многоэтажки в центре города. Фигурант уголовного дела получил условный срок.

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Как сообщало ИА REGNUM , в августе 2022 года в Чувашии возбуждено уголовное дело по факту гибели сотрудницы аграрного предприятия, которую придавило насмерть дверью при уборке зерна.

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